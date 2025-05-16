İstanbul’da Barış Görüşmeleri Devam Ediyor

İSTANBUL’DA TARİHİ DİPLOMASİ GÖRÜŞMELERİ

İstanbul, dünya tarihi açısından büyük öneme sahip bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi amacıyla düzenlenen müzakereler çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy’in liderliğindeki heyetler, İstanbul’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hakan Fidan’ın Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle olan görüşmesi tamamlandı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER PLANI

Yarın ise farklı formatlarda bir dizi müzakerelerin yapılması öngörülüyor. ABD-Ukrayna-Türkiye ile Rusya-Ukrayna-Türkiye arasında üçlü müzakerelerin gündemde olduğu dile getirilirken, dört ülkenin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği ise henüz belli değil. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen bu görüşmeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerileri doğrultusunda yürütülüyor.

PUTİN’İN TEKLİFİ VE ULUSLARARASI DESTEK

Putin, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önermiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ev sahipliği yapmasını istemişti. Ukrayna yönetimi, bu öneriye olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul’daki barış görüşmelerine destek vereceğini açıkladı.