İstanbul’da Barış Görüşmeleri Yapılıyor

RUSYA VE UKRAYNA BARİŞ UMUDU İÇİN İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşın sona ermesine dair barış umudu yeniden Türkiye’de aranıyor. Taraflar, müzakerelerini gerçekleştirmek için İstanbul’u bir kez daha seçti. İlk olarak, Rusya heyeti, dün akşam saatlerinde İstanbul’a vardı.

UKRAYNA HEYETİ DE İSTANBUL’A ULAŞTI

Rusya’nın ardından, Ukrayna heyeti de İstanbul’a ulaşarak, görüşmenin yapılacağı Çırağan Sarayı’na gitti.

GÖRÜŞMELERE HAKAN FİDAN BAŞKANLIK EDECEK

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, saat 13.00 civarında başlaması beklenen görüşme, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

HEYETLERİN KİMLİKLERİ DUYURULDU

Toplantıya katılacak olan Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov bulunuyor. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ile Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer alıyor.

BASIN MENSUPLARINDAN YOĞUN İLGİ

İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan müzakerelere hem yerli hem de yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

BARIŞ YOLUNDA İLERLEME HEDEFİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, gece saatlerinde paylaşmış olduğu görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul’daki müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldiğini belirten Zelensky, “Pazartesi günü İstanbul’daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük.” dedi. Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayacak konuları sunmaya devam edeceklerini ifade eden Zelensky, “Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir.” diyerek durumu değerlendirdi.

RUSYA MENFAATLERİNE DEĞİNİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Russia Today’e verdiği demeçte, Ukrayna’nın barışçıl çözüme ilişkin belgenin versiyonunu daha önce aldıklarını belirtti. Medinskiy, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini ifade etti. Farklı dillerdeki belgenin kendileri için sorun teşkil etmediğini vurgulayan Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını söyledi. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna konusunda çözüme dair tutumunu bugün açıklayacaklarını duyurdu.