İstanbul’da Barış Müzakeresi Önerildi

DİPLOMASİ TRAFİĞİ İLE BARIŞÇIL ÇÖZÜM HEDEFİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışçıl bir çözüm sağlamak ve ateşkese giden yolu açmak amacıyla yoğun bir diplomasi yürütüyor. Rubio, 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlayacak barış müzakerelerine zemin hazırlamak için Avrupa’daki üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin Ukrayna’da kalıcı barış için kritik adımlar içereceğini belirtiyor.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN DETAYLARI

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, Ukrayna’da ateşkese giden yol ve kalıcı bir barış süreci için atılabilecek adımlar ele alındı. Bakanlık, liderlerin bu süreçte koordinasyonun önemine vurgu yaptığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış müzakerelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlama teklifinde bulundu. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmeler için bir platform sağlamasını isteyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İstanbul’daki görüşmelerin olumlu sonuç vereceğine inandığını belirtti. Trump, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” diyerek İstanbul zirvesine katılma ihtimalini open bıraktı.

Rubio’nun Avrupa’daki liderlerle yaptığı görüşmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış çabalarının hızlandığı bir dönemde yapılıyor. Daha önce Paris ve Londra’da gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD’nin önerdiği ateşkes çerçevesi tartışıldı ancak taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadı. İstanbul’da yapılacak müzakereler, Ukrayna ve Rusya’nın somut öneriler sunması gereken bir dönemde gerçekleşiyor. Rubio’nun, Avrupa’daki müttefiklerini sürece daha fazla destek vermeye çağırdığı biliniyor.