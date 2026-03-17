İstanbul’da Bayram Havası Uyarısı Yapıldı

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından hava durumu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, bayram sırasında soğuk hava koşullarının etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, sıcaklıkların bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi öngörülüyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Açıklamada, İstanbul’daki hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı, ayrıca aralıklı yağmur ve sağanak yağışların beklenildiği vurgulandı. Perşembe günü için en düşük sıcaklıkların 7-9, en yüksek sıcaklıkların ise 9-11 derece olması ön görülüyor. Cuma günü sıcaklıkların 6-8 derece arasında olacağı, en yüksek değerlerin ise 9-11 dereceye ulaşacağı kaydedildi. Cumartesi günü sıcaklıkların 7-9 derece ile en yüksek 11-13 derece arasında olabileceği, pazar günü ise 6-8 dereceden en yüksek 9-11 dereceye çıkması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKİCİ UYARILAR

Açıklamada, “Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.” ifadeleri ile vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.