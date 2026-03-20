İstanbul’da Bayram Tatili Sağanak Yağışla Geçecek

Bayram tatilini İstanbul’da geçirecek olanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden önemli bir yağış uyarısı geldi. Yarından itibaren İstanbul, beş gün süreyle yağışlı hava koşulları altında kalacak.

Meteoroloji tarafından yapılan duyuruda, İstanbul’un yanı sıra Güney Marmara bölgesinde de kuvvetli sağanak yağışların beklendiği ifade edildi. Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı. Son değerlendirmelere göre Balıkesir’in kuzey ilçeleri olan Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk, Karesi ve Balya’da da sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Beklenen yağışların 20 Mart Cuma günü gece yarısı itibarıyla başlayacağı ve tüm gün boyunca yerel olarak kuvvetli bir şekilde (20-40 kg/m) devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, gelecek yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anındaki güçlü rüzgarlar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını gerektiğini hatırlattı.

