İstanbul’da Bayramda Yağışlı Hava Bekleniyor

Bayram tatillerini İstanbul’da geçirecek olanlar için meteorolojik bir uyarı yapıldı. Yarından itibaren beş gün boyunca İstanbul, yağışlı hava koşullarının etkisi altına girecek.

İSTANBULLULARA YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un yanı sıra Güney Marmara bölgesinde de kuvvetli sağanak yağışların beklenildiği belirtildi. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle Balıkesir’in kuzey ilçeleri olan Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk, Karesi ve Balya’nın sağanak yağışlardan etkileneceği ifade edildi.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Meteorolojik verilere göre, yağışların 20 Mart Cuma günü gece yarısından itibaren yerel olarak kuvvetli bir şekilde (20-40 kg/m²) devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, rüzgarın şiddetinin artması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini yineledi.