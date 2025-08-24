İstanbul’da Bazı Yollar Kapalı

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümüne yönelik kutlamaların provaları devam ediyor. Adnan Menderes Bulvarı’ndaki (Vatan Caddesi) hazırlıklar nedeniyle bazı yollar saat 05.45’ten itibaren trafiğe kapalı kalacak. İşte kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

– Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü

– Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişleri

– D 100 kuzey ve güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri

– 10. Yıl Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri

– Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri

– Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri

– Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri

– Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri

– Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri

– Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri

– Keçeci Meydan sokaktan Vatan Caddesi girişleri

– Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

– Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

– Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

– Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

– Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

ALTERNATİF YOLLAR

– Turgut Özal Millet Caddesi

– Fevzipaşa Caddesi

– Atatürk Bulvarı

– D 100 Karayolu

– O-3 Hal Yolu