Gündem

İstanbul’da Bazı Yollar Kapandı

istanbul-da-bazi-yollar-kapandi

KUTLAMALAR İÇİN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle, saat 05.45 itibarıyla bazı yollar program süresi boyunca trafiğe kapatıldı. Tören alanı ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kutlamaların tamamlanmasının ardından kapalı yolların açılması bekleniyor.

KAPANAN YOL DETAYLARI

Vatan Caddesi’nde 05.45’ten itibaren kutlamaların sona ermesine kadar pek çok yol trafiğe kapandı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, D 100’ün Kuzey ve Güney İstikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı’na girişler, 10. Yıl Caddesi üzerinden, Edirnekapı’dan, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden ve Akşemsettin Caddesi’nden kapalı durumda. Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan Adnan Menderes Bulvarı’na girişler, Keçeci Meydan Sokak’tan ve Hal Yolu güney yönünden gelen girişler de trafiğe kapalı. Tatlıpınar Caddesi ve Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım yolları, ayrıca Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne geçen güzergahlar kutlama bitene kadar kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mourinho, İstanbul’dan Ayrıldı!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'dan sessizce ayrıldı. Ayrılışında kimse onu uğurlamadı.
Gündem

Muğla’da Yangın Uçağı Düşmüştür

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk bilgilere göre, uçaktaki pilotların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.