İstanbul’da Bazı Yollar Kapandı

KUTLAMALAR İÇİN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle, saat 05.45 itibarıyla bazı yollar program süresi boyunca trafiğe kapatıldı. Tören alanı ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kutlamaların tamamlanmasının ardından kapalı yolların açılması bekleniyor.

KAPANAN YOL DETAYLARI

Vatan Caddesi’nde 05.45’ten itibaren kutlamaların sona ermesine kadar pek çok yol trafiğe kapandı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, D 100’ün Kuzey ve Güney İstikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı’na girişler, 10. Yıl Caddesi üzerinden, Edirnekapı’dan, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden ve Akşemsettin Caddesi’nden kapalı durumda. Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan Adnan Menderes Bulvarı’na girişler, Keçeci Meydan Sokak’tan ve Hal Yolu güney yönünden gelen girişler de trafiğe kapalı. Tatlıpınar Caddesi ve Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım yolları, ayrıca Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne geçen güzergahlar kutlama bitene kadar kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabiliyor.