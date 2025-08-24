İstanbul’da Bazı Yollar Kapatıldı

İSTANBUL’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri hazırlıkları sürüyor. Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilen provalar nedeniyle bazı yollar saat 05.45 itibarıyla trafiğe kapalı kalacak. Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtiliyor.

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak kapatılıyor. Ayrıca Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişleri, D 100 kuzey ve güney istikametinden Vatan Caddesi’ne olan girişler, 10. Yıl Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi ve Ordu Caddesi gibi birçok cadde ve sokaktan Vatan Caddesi’ne girişler kapatılacak. Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden, tüm Vatan Caddesi’ne çıkan caddeler, Tatlıpınar ve Kaleboyu Caddeleri ile Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılımlar yapılamayacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Trafiğin aksamaması için sürücüler, alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nu kullanabilir. Etkinlikler nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.