İstanbul’da Bebekler İçin Dava Devam Ediyor

İSTANBUL’DA YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

İstanbul’da bebeklerin kendilerine anlaşmalı hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlayan ve ihmaller sonucunda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyona dair, geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştır. Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden şahıslara yönelik hazırlanan iddianame, ana dava dosyası ile birleştirilmiş ve sanık sayısı 57’ye çıkmıştır.

MAHKEME TRAJEDİYE SON VEREBİLİR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda yapılan davanın 6. duruşmasının 2. gününde, 6’sı tutuklu olmak üzere bazı tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, örgüt lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Mantar savunma yaptı. Mantar, “Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmiyoruz, bizim için yok hükmündedir. Mahkemenin de açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Burada yaşanan trajediye son verecek kişi mahkemedir” şeklinde konuştu.

BEBEKLER İÇİN PARA ALINDIĞI İDDİASI YALAN

Savunmasına devam eden Aydın Mantar, “Mehmet Gürül’ün konuşmalarını okudum. Orada çok tehlikeli şeyler var. Ayrıca, ‘Şikayet var’ isimli siteden yorumlar koyulmuş dosyaya. Bunu neye göre yapıldığına dair bir fikirim yok. Burada biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa kaldıracak doktor yok, hepsi tutuklu ve görevinden uzaklaştırıldı. Burada bebek katili denilen insanlar, bebekler ölünce günlerce üzülen, birbirini teselli eden insanlar. Bunlar kayıtlarda mevcuttur. Ölen bebekler için üzülüyorlar. ‘Çok çabaladık yaşasın diye çok üzgünüm’ diye mesajlar var. Nasıl katil bunlar? Dosyada bebekler için aileden de para alındı diyor, ancak bu yalandır. Bebeklerden birinin ailesine para iade edilmiş, diğerinde ise Fırat Sarı ve hastane parayı kendi cebinden ödemiştir.” dedi.

Duruşma sırasında polis, seyirci bölümünde bir kişinin ses kaydı aldığını tespit etti. Ekipler, şahsın telefonunu kontrol ederek, hakkında tutanak tutup işlem yaptılar ve gazeteci olduğu belirlenen kişiyi duruşma salonundan çıkardılar.

DURUSMA YARIN DEVAM EDECEK

Alınan savunmaların ardından, duruşma diğer avukat savunmalarının alınması ve ara kararın açıklanması için yarın saat 10.00’da devam edecektir.