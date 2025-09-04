İstanbul’da Bina Girişi Çöktü

ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İstanbul Bahçelievler’de yeniden inşa edilen bir binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan beş katlı binanın girişinde ciddi bir çökme olayı yaşandı. Bu çökme sonucunda daire sakinleri binaya giriş yaparken büyük zorluklarla karşılaştı.

İNŞAAT ŞİRKETİ VİNCİ GÖREVLENDİRDİ

Yaşanan durum üzerine inşaatı yapan firma, sorun için hemen bir vinç çağırdı. Vinç yardımıyla bina sakinlerinin evlerine girip çıkmaları belli bir süre boyunca sağlandı. Sonrasında inşaat çalışanları geçici bir çözüm üreterek demir ve tahtalardan köprü oluşturdu. Temel çalışmaları tamamlandığında, bina girişinin yeniden yapılacağı belli oldu.

BİNA SAKİNLERİNDEN ŞİKAYETLER

Bina sakini Mehmet Ali Bekşen, sorunlarını dile getirirken şu şekilde konuştu: “Bitişimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otopark kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada. Belediyeye gidip bunun için müracaat ettiğimiz halde mevcut projenin düzeltilmeden fiili olarak inşaata başlanmıştı. Yapılan şikayet üzerine belediyenin tüm ekiplerinin burada gözlemledikleri halde benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette.”

KÖPRÜ İLE GİRMENİN ZORUNDA KALDI

Bekşen, mevcut durumda köprü şeklinde yapılan bina girişinin olduğunu ve bu yöntemle binaya girebildiğini belirtti. “Başka türlü binaya giriş mevzusu kalkmıştır. Temel kazma sırasında toprak kayması için tedbir alınabilirdi ama tedbir alınmadan bilinçli bir şekilde yapıldı. Binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar. Şu anda da bitmiş olan bir köprü var,” ifadelerini kullandı.