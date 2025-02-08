İstanbul’da Bir İlçe 57 İli Geçti

NÜFUS ARTIŞI VE YENİ VERİLER

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye nüfusu 2024 yılında, önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak belirlendi. Ülkenin nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul’un nüfusu ise bu dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. İstanbul’un Megakent ilçelerinden Esenyurt, Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olma unvanını sürdürdü. 2023 yılında 978 bin 7 kişinin yaşadığı Esenyurt, bu yıl 10 binden fazla artışla 988 bin 369 kişiyi buldu.

ESENYURT’UN ZİRVESİ

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye’deki 57 şehri geride bıraktı. Geride bıraktığı şehirler arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de bulunuyor. Geçen yıl Esenyurt’un ardından gelen diğer ilçeler ise Gaziantep’in Şahinbey ve Ankara’nın Çankaya ilçeleriydi. Nüfus artışı ile Çankaya, 947 bin 330 kişi ile Şahinbey’i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Şahinbey ise 946 bin 812 kişiyle üçüncü sırada kaldı. Dördüncü sırada Ankara’nın Keçiören ilçesi, 932 bin 128 kişi ve Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi de 888 bin 696 kişilik nüfusu ile yer aldı. En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul’un 4, Ankara ve Gaziantep’in 2’şer, Bursa ve Adana’nın ise birer ilçesi bulunuyor.

Konya’nın Yalıhüyük ilçesi, 1.678 kişilik nüfusu ile Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bu ilçeyi, Bingöl’ün Yayladere ilçesi 1.996 kişi ve Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi 2.034 kişi ile takip ediyor. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi 2.156, Eskişehir’in Han ilçesi ise 2.164 kişiyle en az nüfusa sahip diğer ilçeler olarak sıralandı. 2024 verilerine göre en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçeler hakkında bazı detaylar şu şekilde:

EN YÜKSEK NÜFUSLU İLÇELER

– Esenyurt 988.369

– Çankaya 947.330

– Şahinbey 946.812

– Keçiören 932.128

– Şehitkamil 888.696

– Osmangazi 885.441

– Küçükçekmece 789.033

– Seyhan 786.931

– Pendik 749.356

– Ümraniye 727.819

EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇELER

– Yalıhüyük 1.678

– Yayladere 1.996

– Kızılören 2.034

– Kofçaz 2.156

– Han 2.164

– İnhisar 2.168

– Otlukbeli 2.186

– Yenişarbademli 2.251

– Bayramören 2.362

– Hemşin 2.422