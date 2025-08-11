İstanbul’da Büyük Deprem Olmayacak!

DEPREMİN ETKİSİ VE HASARLAR

Türkiye, 10 Ağustos Pazar günü yeniden etkileyici bir deprem yaşadı. Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan deprem, 6.1 büyüklüğünde kaydedildi ve İstanbul ile İzmir’in de bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Sarsıntı sonucunda bir bina tamamen yıkılırken, farklı yapılar da ağır veya hafif hasar aldı. Bu depremde maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından dikkatler yeniden İstanbul’da beklenen büyük depreme yöneldi.

İSTANBUL’DA BEKLENEN DEPREM

Konu hakkında en çok tartışılanlardan biri de İstanbul’daki olası büyük yıkım. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında bu konuda soruları yanıtladı. Üşümezsoy, “İstanbul’u terk edin diyorlar, Antakya’dan Sivrici’ye giden 400 km fay kırıldı da büyük 7.8’lik bir deprem oldu. Marmara’da 150 km’lik bir fay var, tek bir fay da yok, nasıl 7.8 deprem olur?” diyerek beklentileri sorguladı.

FAY HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Üşümezsoy ayrıca İstanbul’daki fay durumunun önemi üzerinde durarak, “Kuzey Anadolu Fayı’nın gittiği kol bu (kırmızı çizgi). Adalar’a doğru giden siyahta ise hiçbir şey yok. Yalnız Kumburgaz’da var. Yani buradaki hikaye; olmayan bir fay üzerinden deprem yapıyorlar. İstanbul’da bütün faylar kırıldı. İstanbul’da kırılacak fay yok. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında hiçbir artçı yaşanmadı. Kırık yok orada.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.