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İstanbul’da Çatıda Yangın Söndürüldü

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YANGIN OLAYI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan Koruyolu Caddesi üzerindeki bir spor kulübünün çatısındaki baz istasyonu, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çatıda başlayan yangın, çevrede büyük bir korkuya neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu ve yangını kısa süre içinde söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından çatıda soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında herhangi bir ölü ya da yaralanan olmaması sevindirici bir durumken, baz istasyonunun bulunduğu çatıda ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir çalışma başlatıldı.

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