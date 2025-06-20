“İstanbul’da Çeteye Operasyon Düzenlendi”

ÖRGÜT ÜYELERİNİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün önce Kağıthane’de bir müzikhole el bombalı saldırı gerçekleştiren şüphelilerin takibine başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırıyı düzenleyen kişilerin “Gündoğmuşlar” çetesi olarak bilinen organize suç örgütü üyeleri olduğu tespit edildi.

FARKLI EYLEMLERE KARIŞTILAR

Yapılan çalışmalarda, aynı çete üyelerinin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer’de toplamda 15 farklı eyleme karıştıkları belirlendi. Ekipler, bu eylemlerle ilgili elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şüphelilere karşı bir operasyon düzenledi.

DİLAN POLAT’IN KORUMASINA SALDIRI

Polis ekipleri, Ümraniye’deki bir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından organize suçla mücadele ekibi, olaya dair incelemelere hızla başladı.

AZMETTİRİCİ BELİRLENDİ

Polis, saldırının azmettiricisi olarak Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan “Daltonlar” çetesi yöneticilerinden Bünyamin Yıkar’ı belirledi. Saldırıdan yaklaşık 30 saat sonra olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, üç farklı operasyonda toplam 69 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 çeşitli çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 29’u hakkında tahkikat işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çıkarıldıkları mahkemece 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sırasında ele geçirilen silahlar, emniyette sergilenmekte. Bu sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.