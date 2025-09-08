İstanbul’da CHP’ye Soruşturma Başlatıldı

MAHKEME KARARIYLA GEÇİCİ KURUL ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan usulsüzlük ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddialar üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul atanmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi’nin yaptığı itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular ise kabul edilmedi.

PARTİLİLER İL BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Mahkeme kararının hemen ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, hem görevden uzaklaştırma kararına hem de İstanbul Valiliği’nin gösteri yasağına karşı tepkilerini dile getirdi. Polis ekipleri, bina çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı; bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

ADALET BAKANI’NDAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli bir soruşturma başlatılmıştır” dedi. Tunç, daha sonra şu ifadeleri kullandı: “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat sağlama iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiştir. Bu karara karşı CHP Genel Başkanlığı tarafından adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.”

Yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, “Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınılmalı ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Tunç, “Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur” ifadelerini kullandı.