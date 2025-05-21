İstanbul’da Cinayet Davası Devam Ediyor

İTALYAN ŞEFİN OĞLUNA YAPILAN SALDIRI

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayetle bağlantılı olarak B.B. ve U.B. isimli çocuklar hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Çocuk suçlu B.B. hakkında yürütülen “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi. Bunun ardından sosyal medyada konuya dair farklı spekülasyonlar gündeme geldi.

YALANLAMA VE SUÇ ALETİ RAPORU

Bazı kesimlerin, davanın tamamı hakkında takipsizlik kararı verildiği yönündeki haberleri yalanlamak için Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün, B.B.’den ele geçirilen bıçağa ilişkin yaptığı inceleme sonucunda, bıçakların 6136 sayılı Yasanın 4. Maddesinde belirtilen yasak niteliğe haiz bıçaklar arasında olmadığını bildirmiştir.” denildi. Ayrıca, Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi olayına dair B.B’den ele geçirilen suç aleti hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

CİNAYET DAVASI SÜRÜYOR

Açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımız, sadece suç aletinin niteliğine ilişkin yürütülen ayrı bir dosyada takipsizlik kararı vermiştir. Ancak bu karar, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada B.B.’nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmıyor” ifadeleri yer aldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Cinayetle ilgili ana davada B.B. hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açıldığı ve yargılamanın İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde titizlikle sürdüğü vurgulandı. Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltıcı olduğu kaydedildi.