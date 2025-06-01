İstanbul’da Cinayet, Matematik Mühendisi Teslim Oldu

İSTANBUL’DA CİNAYET İŞLEYEN MATEMATİK MÜHENDİSİ POLİSE TESLİM OLDU

İstanbul’da bir cinayet işleyen matematik mühendisi, Kocaeli’deki bir polis merkezine giderek kendini teslim etti. Çayırova’da bulunan bir polis merkezine yapılan başvuruda, Demet Ç. adındaki mühendis, Beşiktaş’taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü yanında getirdiği bıçakla öldürdüğünü ifade etti. Bu itiraf üzerine, belirttiği adrese yönelen polis ekipleri, evde Zilif Öztürk’ün cesediyle karşılaştı.

CİNAYETTE 10’DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri incelemesi sırasında, Zilif Öztürk’ün karın bölgesine 10’dan fazla bıçak darbesi almış olduğu ve cinayet tarihinin 30 Mayıs olduğu belirlendi. Öztürk’ün cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli Demet Ç., polise verdiği ifadesinde olayın seyrini hatırladığını ancak cinayeti neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyledi. Polis tarafından yapılan geriye dönük incelemede, Zilif Öztürk’ün cinayetin işlendiği adrese sık sık geldiği tespit edildi. Demet Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.