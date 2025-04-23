İstanbul’da D-100 Trafik Yoğunluğu!

İŞLEM BAŞLADI

İstanbul’un D-100 kara yolunda, Yenibosna metrobüs yaya üst geçidinin söküm çalışmaları artık başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan duyuruda, Çobançeşme ve Şirinevler yönünde bulunan tüm şeritlerin geçici bir süreyle trafiğe kapalı olduğu bildiriliyor. Yetkililer, trafik akışının yan yollar üzerinden sağlandığını aktarıyor ve bölgede uzun araç kuyruklarının gözlemlendiği ifade ediliyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNELİYORLAR

Bazı sürücülerin, yoğunluktan kaçınmak için alternatif güzergahlar arayarak hareket ettikleri kaydediliyor. Ancak çalışmaların ne kadar süreceği konusunda henüz resmi bir bilgi verilmedi. Bu nedenle sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları öneriliyor.