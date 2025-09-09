İstanbul’da DEAŞ Operasyonu: 19 Gözaltı

TERÖR İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile ilişkili olan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 10 yabancı teröristi tespit etti. Bu şahısların Türkiye için tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.

OPERASYON İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

DEAŞ yanlısı kişilerle bağlantılı, örgütle ilgili sosyal medya paylaşımları yapan ve örgütün güncel propagandasını yürüten 9 şahıs da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlendi. Bu şahısların, örgütsel haberleşmelerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaları kullandıkları bilgisi mevcut.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

19 şahsın yakalanmasına yönelik olarak İstanbul’un 12 ilçesinde toplam 21 adrese operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.