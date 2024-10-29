İstanbul’da DEAŞ Operasyonu: 31 Gözaltı

DEAŞ OPERASYONU VE ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine odaklanıyor. Soruşturma kapsamında, ‘Mustafa Yakupoğlu’ kod adını kullandığı belirlenen şüphelinin taban kazanma amaçlı eylemler gerçekleştirdiği, para toplayarak Suriye’de PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği bildiriliyor. Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran toplamda 35 şüpheli tespit edildi.

OPERASYON DETAYLARI VE GÖZALTILAR

Tespit edilen 35 şüpheli için İstanbul’da 37 ayrı adrese eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için gerekli çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.