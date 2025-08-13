İstanbul’da Denize Girmek Yasaklandı

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresindeki illerde gerçekleşecek olan rüzgar ve fırtına için önemli uyarılar yaptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Ayrıca Silivri, Arnavutköy ve Şile ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne dayanarak bölgedeki kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında bilgi verildi. “Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Halen devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkili olacağı (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrasında Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisi nedeniyle bu ilçelerde denize girmeyi yasakladıklarını duyurdu. Tehlikeli hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.