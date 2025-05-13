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İstanbul’da Deprem: Afad 3,8; Kandilli 4,1

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DEPREMİ DUYURAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

JEOFİZİK MÜHENDİSİNDEN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu depremin, 23 Nisan’da meydana gelen 6,2’lik sarsıntının artçısı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ercan, “Kaygılanacak bir durum yoktur” diyerek halkı rahatlattı.

DEPRESYONUN KAYNAĞI

AFAD tarafından yapılan açıklamada; saat 07.18’de Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin 20 kilometre açıklarında 3,8 büyüklüğündeki sarsıntının, yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün açıklamasına göre ise depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.

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