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İstanbul’da Deprem: Afad 3,8; Kandilli 4,1

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DEPREM MÜJDESİ İLERİDE OLACAKTIR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığını bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak belirledi.

UZMANLAR GÜVEN VERİYOR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremin, 23 Nisan’da olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının artçıları arasında yer aldığını belirtti. Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kaygılanacak bir durum yoktur” dedi.

DEPREMİN DETAYLARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 07.18’de gerçekleşen depremin, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin 20 kilometre açıklarında ve 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de bununla ilgili olarak, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

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