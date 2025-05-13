İstanbul’da Deprem: AFAD 3,8; Kandilli 4,1

AFAD, MARMARA’DA DEPREM OLDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak belirledi.

ARTÇI DEPREM HAKKINDA AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı değerlendirmede depremin, 23 Nisan’daki 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının artçısı olduğunu belirtti ve “Kaygılanacak bir durum yoktur” dedi. AFAD’ın açıklamasına göre, deprem saat 07:18’de Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin 20 kilometre açıklarında gerçekleşti. Sarsıntının, yerin 6,84 kilometre derinliğinde kaydedildiği bilgisi verildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurarak, bu sarsıntının 6,2’lik ana depremin artçısı olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz sarsıntıdan sonra halkın endişe etmemesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.