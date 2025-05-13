İstanbul’da Deprem Gerilimi Devam Ediyor

İSTANBUL’DA DEPREM TEPKİLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul, 23 Nisan’da meydana gelen 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından tedirginliği hissetmeye devam ediyor. Bugün de İstanbullular, güne depremle başladı. Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ancak Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Depremin meydana gelmesinin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün görüşlerine dikkatler çevrildi. Görür, “Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanları değişimleri devam ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

DEPREMİN ARTÇILARI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme dair yaptığı değerlendirmede, son yaşanan depremin öncelikli olarak M6.2’nin artçısı olduğunu belirtti. Ercan, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem hakkında, “Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07:18’de olan M4,1’lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.” ifadesini kullandı. Ayrıca Ercan, “Kandilli Gözlemevi ile AFAD yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor.” çağrısında bulundu.