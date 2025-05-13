İstanbul’da Deprem, Görür’den Uyarı geldi

İSTANBUL’DA DEPREM ŞOKU

İstanbul, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında saat 07.18’de gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle kentin batı bölgelerinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü konusunda farklı veriler sunarken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarısı dikkatleri üzerine çekti.

AFAD VE KANDİLLİ ARASINDAKİ FARK

AFAD, depremin 3.8 büyüklüğünde ve yerin 6.84 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı ve derinliğini 13.6 kilometre olarak belirtti. Bu farklılık sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açarken, İstanbullular sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi batı ilçelerinde depremin daha fazla hissedildiği kaydedildi.

NACİ GÖRÜR’DEN ÖNEMLİ UYARI

Depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz Fayı’ndaki hareketliliğin devam ettiğini vurguladı. Görür, “Bu sabah Kuzey Anadolu Fayı’nın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor” dedi. Uzmanlar, Kumburgaz Fayı’nın olası bir İstanbul depremi açısından büyük risk taşıdığını uzun süredir belirtiyor. Görür’ün uyarısı, bu fay hattındaki hareketliliğin ciddiyetini bir kere daha gündeme getirdi.

MARMARA’DA DEPREM RİSKİ HENÜZ GÜNDEMDE

Marmara Denizi, Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif kollarından biri olan Kumburgaz Fayı nedeni ile yıllardır depremler uzmanlarının yakın takibinde bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanlar, bu bölgede beklenen büyük ölçekli bir depremin İstanbul’u ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Bugünkü sarsıntı, deprem hazırlıklarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.