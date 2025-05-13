İstanbul’da Deprem, Naci Görür Uyarıyor

İSTANBUL’DA DEPREM SIRTLARI SARSTI

İstanbul, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında saat 07.18’de gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle kentin batı ilçelerinde oldukça hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ile ilgili farklı veriler sunarken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün yapmış olduğu uyarı dikkat çekici oldu.

AFAD VE KANDİLLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 ve derinliğini ise 6.84 kilometre olarak bildirdi. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu ve derinliği 13.6 kilometre olarak kaydetti. Bu iki farklı veri, sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açtı ve İstanbullular, sarsıntıyı hissettiklerini aktardı. Özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi batı ilçelerinde bu sarsıntının daha net hissedildiği gözlemlendi.

NACİ GÖRÜR’DEN KUMBURGAZ FAYI UYARISI

Depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz Fayı’nın hareketliliğinin sürdüğünü belirtti. Görür, “Bu sabah Kuzey Anadolu Fayı’nın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor” dedi. Uzmanlar, Kumburgaz Fayı’nın olası bir İstanbul depremi açısından ciddi bir risk taşıdığını uzun zamandır ifade ediyor. Görür’ün açıklaması, söz konusu fay hattındaki hareketliliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

MARMARA’DA DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi, Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif kollarından biri olan Kumburgaz Fayı sebebiyle yıllardır deprem uzmanlarının yakın gözleminde. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanlar, bu bölgede beklenen büyük ölçekli bir depremin İstanbul’u ciddi anlamda etkileyebileceği konusunda sıkça uyarılar yapıyor. Bugünkü sarsıntı, deprem hazırlıkları ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatırken, kamuoyunda bu konuya dair duyarlılığın artırılmasına neden oldu.