İstanbul’da Deprem Oldu

Yeni Nesil Klimalar: Konfor Ve Tasarruf

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte klimalar artık lüks değil, ihtiyaç haline geldi. Enerji verimliliği, sessiz çalışma ve akıllı özellikler tüketicilerin tercih sebeplerini oluşturuyor.
“Balıkesir’de 4,8 Büyüklüğünde Deprem!”

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, ardından 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi.

