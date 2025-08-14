İstanbul’da Deprem Riski Arttı

DEPREF UZMANINDAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin önemli ölçüde yükseldiğini ifade ediyor. Son günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kumburgaz fayının batı kısmının sadece küçük bir bölümünü kırdığını, bunun yanı sıra büyük bölümünün hala kırılmadığını belirtiyor. Ayrıca, Adalar fayı da dikkate alındığında, “İstanbul’da deprem bitti” ifadelerinin toplumda yanlış bir algı oluşturduğunu vurguluyor.

Halkı YANILTMAYA DEVAM EDEN SÖYLEMLER

Görür, “Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul’da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren Adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı” diyor. Ayrıca, bu durumdan dolayı bir gevşeme yaşandığını ve bu nedenlerle İstanbul’un daha da tehlikeli hâle geldiği görüşünü savunuyor.

BÜYÜK DEPREM RİSKİ

Görür, fayların gerçek anlamda kırılmasıyla birlikte, 7’nin üzerinde bir deprem yaşanma ihtimalinin kesin olduğunu sözlerine ekliyor. Bu durum, İstanbul’un deprem riski açısından daha da endişe verici bir hal aldığını gösteriyor.