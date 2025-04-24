İstanbul’da Deprem Sonrası Kritik Uyarılar

DEPREM SONRASI ARTÇILARIN MEYDANA GELME İHTİMALİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 09.00’a kadar 266 artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yeni artçıların meydana gelebileceğini ve vatandaşların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı. 6.2’lik depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

BİLGİLENDİRME VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Bakan Yerlikaya, “Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirildi. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Deprem kaynaklı yaralı yok. 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995’i depremle ilgili acil yardım talebiydi” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, 903 araç ve 11 bin 482 personelin görevlendirildiğini, barınma amacıyla 27 lojistik deponun aktif hale getirildiğini belirtti. Barınma talebinde bulunan 51 bin vatandaş için camiler ve okullarda barınma sağlandığını duyurdu. 99 Kızılay’a ait ikram aracı ile 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaşıldı. Dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtılması faaliyetlerinin devam ettiğini de ekledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bakan Kurum, gerçekleştirdiği açıklamada, “Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Ülkemizi her türlü afetten koruması için Cenabı Allah’a dua ediyoruz” dedi. Depremin ardından hemen afet bölgesine gittiklerini belirten Bakan Kurum, “Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik. 39 ilçemizde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptı. 7 binamız az hasarlı bunun dışındaki yapılarla ilgili hasar tespiti bulunmuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, metruk bir binanın yıkıldığını ve saha çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. 3 bin hasar tespit ekibinin İstanbul genelinde incelemelere başladığını açıkladı ve tedbir amacıyla 28 bin 500 kamu binası üzerine inceleme başlattıklarını söyledi.