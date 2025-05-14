İstanbul’da Deprem Tedirginliği Devam Ediyor

DEPREM İLE BAŞLAYAN GÜN

İstanbul’da 23 Nisan’da yaşanan 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı tedirginlik devam ediyor. Bugün de İstanbullular sabahı depremle karşıladı. Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Ancak Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

GÖRÜR’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanlarında değişimler devam ediyor.” şeklinde konuştu.

ERTAN’DAN ÇAĞRI

Bir diğer bilim insanı olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Ercan, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde gerçekleşen sarsıntı için “Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1’lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.” dedi. Ayrıca, “Kandilli Gözlemevi ile AFAD yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor.” ifadelerini kullandı.