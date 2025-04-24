İstanbul’da Depremde İletişim Problemi Yaşandı

İSTANBUL’DA DEPREM OLDU

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, şehirde herhangi bir yıkıma yol açmadı. Fakat deprem, vatandaşlarda panik yaratarak birçok İstanbullunun geceyi sokaklarda geçirmesine sebep oldu. Depremin hemen ardından iletişim hatlarında sorunlar yaşandı.

İLETİŞİM HATLARINDA ARTAN TALEP

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yöneticileriyle bir araya gelerek durum tespiti yaptı ve ileriye dönük planları masaya yatırdı. İstanbul’da üç operatörün 20 bin baz istasyonunun bulunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bunlarda kapsama problemi yaşamadık. Peki nasıl sıkıntılar yaşadık? Normalin 2,5 kata kadar olan kapasiteyi problemsiz karşılayabildiğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü depremlerde ne yaşadık? 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim.” dedi.

GÖRÜŞME KAPSAMINDAKİ SIKINTILAR

İnternet tabanlı aramalarda bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Uraloğlu, “Mevcut aramaların yüzde 75’ini karşıladık. Yüzde 25’i ise maalesef karşılayamadık.” şeklinde konuştu. 15 dakikalık zaman zarfında istenilen görüşmelerin yapılamadığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, sonrasında hizmetlerin normale döndüğünü kaydetti.

ULAŞIM HATLARINDA SORUN YOK

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası İstanbul’un ana ulaşım hatları ile ilgili açıklama yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi yapılar depremden etkilenen bölgede bulunmasına rağmen herhangi bir problem yaşanmadığını vurguladı. Ayrıca, İstanbul’un ana ulaşım aksı konumundaki D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da sorun olmadığını belirtti.