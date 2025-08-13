İstanbul’da Drift Yapan Sürücüye 57 BİN Ceza

CEZALARA RAĞMEN DRİFT TUTKUSU DEVAM EDİYOR

Artan cezalara rağmen sürücüler drift tutkusundan vazgeçmiyor. İstanbul’un Beykoz ilçesinde, bir sürücü aracını yola kapatarak drift yaparken bu anları sosyal medyada paylaşınca Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda sürücü ve aracı kısa süre içinde tespit edildi.

YÜKSEK CEZA UYGULANMAKTA

Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “alkollü araç kullanmak”, “drift yapmak” ve “görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak” maddeleri nedeniyle toplam 57 bin 826 lira idari para cezası aldı. Bunun yanında, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi gereğince “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.