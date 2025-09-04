İstanbul’da Enrico Macias Konseri İptal

İPTAL EDİLEN KONSER

İstanbul Valiliği, 5 Eylül’de Şişli’de gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu. Cezayir kökenli Fransız Yahudi sanatçı Enrico Macias’ın konser programı, İsrail destekçisi olması nedeniyle büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Valilik açıklamasında, 5 Eylül Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan etkinliğin sosyal medyada protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı belirtildi.

PATLAK VEREN PROTESTOLAR

Açıklamada, “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verildi. Bu nedenle, 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.