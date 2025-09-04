İstanbul’da Enrico Macias konseri iptal

İPTAL KARARI AÇIKLANDI

İstanbul Valiliği, 5 Eylül tarihinde Şişli’de düzenlenecek Enrico Macias konserinin iptal olduğunu duyurdu. Cezayir kökenli Fransız Yahudi sanatçı Enrico Macias’ın konser programı, İsrail’e verdiği destek nedeniyle büyük tepkilere neden olmuştu. Valilik, 5 Eylül Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan etkinlik öncesinde sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde protesto çağrıları yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.” denildi. Bu nedenle, Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 5 Eylül günü 00:01 – 23:59 saatleri arasında yasaklandığı belirtildi.