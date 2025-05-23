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İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyon!

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GÖZALTILARLA İLGİLİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve 36 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki örgüt yapılanmasına yönelik 63 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 56 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyon, FETÖ’nün TSK içerisindeki gizli faaliyetlerine karşı önemli bir adım oldu. Şüphelilerin örgütün iletişim modeline uygun bir şekilde irtibat kurdukları ve FETÖ mensubu oldukları tespit edildi. Gözaltı kararı verilen askerlerin 8’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 6’sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bulunuyor.

ŞÜPHELİLERİN DAHİL OLDUĞU RÜTBE DAĞILIMI

Gözaltına alınanlar arasında 4 albay, 8 yarbay, 12 binbaşı, 15 yüzbaşı ve 24 astsubay/uzman çavuş rütbesindeki askerler var. Yakalanan 56 muvazzaf asker dışında kalan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu şüphelilerin, FETÖ’nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları ve ankesörlü telefonlar ile sabit hatlar üzerinden “mahrem imamlar” ile bağlantı kurdukları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

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