İstanbul’da Fuhuş Çetesi Çöktü

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyetinin Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı ulusal haber kaynaklarında yayımlanan, “Ajans ve menajerlik adı altında internet üzerinde kurulan sohbet grupları üzerinden kadın pazarlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği” yönündeki iddiaları ihbar olarak değerlendirerek bir soruşturma süreci başlattı. İhbar edilen grubun takibi için polis ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gerekli izinleri alarak teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

ÇETE İŞLEYİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından çetenin faaliyetleri netlik kazandı. Çete üyelerinin yurt dışında hasta ve bebek bakıcılığı ile temizlikçilik gibi iş arayışındaki kadınlarla ‘Ajans’ adı altında iletişim kurarak İstanbul’a gelmelerini sağladıkları belirlendi. Kadınların, yanlarında getirdikleri paraları tükettikten sonra fuhuşa yönlendirildiği ortaya çıktı. Çaresizlik içinde kalan kadınların, çeşitli otellerde para karşılığında erkeklerle ilişkiye girdikleri kaydedildi.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Delillerin toplanmasının ardından 23 Mayıs’ta sabah saatlerinde harekete geçen polis, Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece ilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa zorlanan 4 kadın, bunlardan 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere, kurtarıldı. Gözaltındaki şüphelilerin fuhuş çetesine üye olmadıklarını ve korsan taksicilik yaptıklarını ileri sürdüğü belirtildi.