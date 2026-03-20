İstanbul’da Genç Futbolcu Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA FUTBOLCUYA SİLAHLI SALDIRI

İstanbul’da genç bir futbolcu silahlı bir saldırıya maruz kalarak hayatını kaybetti. Kars 36 Spor takımında forma giyen Kubilay Kaan Kundakçı, ünlü rapçi Canbay’ın içinde bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın sosyal medya fenomeni Aleyna Kalaycıoğlu’yla bağlantılı olduğu bilgisi dikkat çekti.

ÇAKARLI ARAÇLARLA GELDİLER

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye’de yer alan Sıddık Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce sorun yaşayan kişilerin bir araya gelmesi üzerine çıkan tartışma sonucunda silahlı saldırı yaşandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren grup, iki araçla olay yerine geldi; bu araçlardan birinin çakar olduğu öne sürüldü.

FUTBOLCU KUBİLAY KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine, olay yerine gelen ve biri çakarlı olan iki araçtaki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Bu saldırıda Kars 36 Spor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MÜZİSYENLER ARASINDA İLİŞKİ TARTIŞMASI İDDİASI

Olayın bir ilişki tartışması sonrasında meydana geldiği öne sürülüyor. İddialara göre, rapçi Canbay’ın eski sevgilisi olduğu belirtilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, yeniden barışmak için ortak arkadaşları aracılığıyla iletişim kurmuş olduğu, bu çerçevede Kubilay Kundakçı’nın da arabuluculuk yapmasının talep edildiği ifade ediliyor.