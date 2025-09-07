İstanbul’da Güvenlik Önlemi Alındı

İSTANBUL’DA CHP YÖNETİMİNE TEDBİR KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı ara kararda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler ile disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine, CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir ‘Geçici Kurul’ atandı.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Gürsel Tekin, bugün gerçekleştirdiği açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini duyurdu. Tekin’in bu açıklaması üzerine, polis ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Gürsel Tekin’in yarın CHP il binasına gelme ihtimaline karşı, akşam saatlerinden itibaren CHP’li milletvekilleri ve kalabalık bir grup bina önünü ve içerisini kapattı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.