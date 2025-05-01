İstanbul’da Güvenlik Önlemleri Alındı!

BUGÜN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu özel gün, işçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için verdikleri mücadeleden doğuyor ve bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Çalışanlar sabah saatlerinden itibaren meydanlarda toplanmaya başladı. İşçiler, bayramlarını kutlayıp hak ve taleplerini dile getirecek. İstanbul’da kutlamaların merkezi bu yıl Kadıköy olurken, Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi yerlerde güvenlik önlemleri artırıldı.

İZMİR’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE KUTLAMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir’de bu yıl Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda coşku ile kutlandı. Kutlamada geniş güvenlik önlemleri alındı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi partiler kortejler halinde alana ulaştı. CHP İzmir İl Başkanlığı Lozan Meydanı’ndan, DİSK Ege Bölge Temsilciliği Basmane Meydanı’ndan, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı’ndan ve KESK ile birçok sivil toplum kuruluşu Cumhuriyet Meydanı’ndan yürüyüşe geçerek Gündoğdu Meydanı’na geldi.

KOCAELİ’DE EM EMEK MESSAJLARI

Kocaeli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların düzenlediği etkinlikle kutlandı. Katılımcılar, Tepecik Mahallesi’nde toplanarak kortej oluşturup, pankartlar ve flamalar eşliğinde İzmit Anıtpark’a yürüdü. Katılım oldukça yoğun oldu.

ANKARA’DA TÖRENLER VE AÇIKLAMALAR

Ankara’da 1 Mayıs nedeniyle bazı sendikaların temsilcileri Anadolu Meydanı’nda bir araya geldi. Türk-İş üyeleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde buluşarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, “Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz.” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTERİ VE KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs dolayısıyla Saraçhane’de toplandı. Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “1 Mayıs, kapitalizme karşı işçi sınıfının daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve iyi çalışma koşullarının mücadelesinden doğmuştur.” ifadelerini kullandı. Tüm Türkiye’de kutlamalar yapılırken, İstanbul’un çeşitli noktalarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye getirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Güvenlik özellikle Kadıköy bölgesinde artırıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, kontrol noktalarında üst aramaları yapılıyor. Taksim ve çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında yollar kapatıldı, polis ekipleri geniş bir alanı gözetim altına aldı. Gözaltılar ve engeller de meydana geliyor.

GÜN BOYUNCA DEVAM EDEN OLAYLAR

1 Mayıs’ın başlamasıyla birlikte Taksim bölgesindeki ortaya çıkan hareketlenme, turistleri de etkiliyor. Bazı turistler valizleriyle, araç bulamadan yürüyerek alanlardan uzaklaşıyor. Ayrıca birçok bölgede yollar kapatılarak ulaşımda kesintiye neden olunuyor.

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs önlemleri açıklamasıyla bazı yolların ve metro istasyonlarının kapatıldığını bildirdi. Taksim çevresindeki barikat uygulamaları dikkat çekerken, güvenlik zafiyeti yaşanmaması için önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.