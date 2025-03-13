İstanbul’da Halı Sahada İki Ölüm

İSTANBUL’DA ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANDI

Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi’ndeki halı sahada saat 23:00 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan, maç sırasında aniden yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yelkenbasan’ı acil tedavi için hastaneye götürdü. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yelkenbasan, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

BİR DİĞER OLAY SANCAKTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Sancaktepe ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Abdurrahmangazi Mahallesi’nde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, aniden fenalaşarak yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yalavaç’ın yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları hemen yardımına koştu ve ardından sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İlk müdahaleden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yalavaç’ın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili olarak polis ekiplerinin inceleme başlattığı ifade edildi.