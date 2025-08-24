İstanbul’da Helin Uçar Ölü Bulundu

İSTANBUL’DA ÜZGÜCÜ BİR OLAY

İstanbul’da iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sularında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Uçar’dan haber alamayan ailesi Samsun’dan İstanbul’a doğru yola çıktı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVİ AÇTILAR

Eve çilingirle giren yakınları, Helin Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk incelemelerde genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından, olayla ilgili bir soruşturma açıldı. Helin Uçar’ın, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.