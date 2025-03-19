İstanbul’da İBB’ye Yönelik Operasyon Başladı

İSTANBUL’DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

İstanbul’da bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplamda 106 kişi gözaltına alındı. Savcılık, iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve diğer şüpheliler birinci soruşturmada “PKK ile ortak hareket etme” ve “PKK üyelerini işe yerleştirme” suçlarıyla, ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Gözaltı listesinde İmamoğlu’nun yakın ekibi ve belediye başkanlarının yanı sıra iş dünyasından bazı isimlerin bulunması, operasyonun genişliğini gösteriyor.

OPERASYONUN İLK SAATLERİ

Operasyon sabahın erken saatlerinde başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine polis ekipleri geldi. “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla gözaltına alınan İmamoğlu’nun evinde arama yapılırken, başka adreslerde de hareketlilik gözlemlendi. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun, ardından İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan gözaltına alındı. Gün ilerledikçe operasyonun kapsamı daha da genişledi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. Toplamda 106 kişinin gözaltına alınması, İstanbul’un yerel yönetiminde büyük bir sarsıntıya neden oldu.

ERCAN SAATÇİ VE İSMAİL SAYMAZ DA LİSTEDE

Soruşturma sanat ve medya dünyasına da yayıldı. Sanatçı ve yapımcı Ercan Saatçi, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ile ilişkili olarak 2019-2020 yıllarında aldığı ihaleler dolayısıyla gözaltına alındı. Saatçi’nin sahibi olduğu şirketin usulsüz ihale süreçlerine karıştığı iddia ediliyor, ancak henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor.

CNBC-E VE İLBAK HOLDİNG’E UZANAN SORUŞTURMA

Operasyonun dikkat çeken yanlarından biri, İlbak Holding ve CNBC-e kanalına ulaşması oldu. 10 Haziran 2024’te Türkiye’de yeniden yayına başlayan CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in ortakları hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak gözaltına alındı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım’ın da isminin geçtiği belirtilse de Yıldırım, gazeteci Murat Ağırel’e yaptığı açıklamada “Bu bir isim benzerliği, ben gözaltına alınmadım” diyerek durumu açıkladı.

CNBC-E’DE GÜNLÜK AKIŞ DEVAM ETTİ

Operasyonla ilgili haberler uluslararası basında da yankı bulurken, CNBC-e’nin yayın akışı sabah saatlerinde kesintisiz devam etti. Kanal, normal programlarına ara vermeden rutin yayınında piyasa gelişmelerine dair haberlere yer verdi. Bu durum, operasyonun kanalın işleyişini etkilemediğini gösteriyor.