İstanbul’da İki Genç Öldü: İlaç Bulundu

TRAFAK KAZASI İHBARI VE POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul’un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi’nde, TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrası bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemeler neticesinde, aracın bariyere sürterek durduğuna ve başka bir hasar olmadığını tespit etti.

OLAYDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından araçta bulunan 2 kişi bilinci kapalı durumda bulundu. Kimlikleri belirlenen bu bireylerden sürücü A.A. (27) ve yanındaki S.A. (26), hastaneye kaldırıldıklarında hayatlarını kaybetti. Polis ekipleri, araçta yaptıkları detaylı kontrolde yeşil reçete ile satıldığı tespit edilen bir kutu ilaç buldu. Kaza ve buna bağlı ölümlerin nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.