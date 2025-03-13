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İstanbul’da İki Halı Sahada Ölüm

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İstanbul’da gerçekleştirilen halı saha maçlarında üzücü olaylar meydana geldi. Saat 23:00 civarında Bakırköy ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki halı sahada 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan, maç esnasında aniden yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildirilmesi üzerine hızlıca olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yelkenbasan’ı acil tedavi için hastaneye götürdü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yelkenbasan yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili gerekli araştırmalar yapmak üzere çalışma başlattı.

İKİNCİ ÖLÜM SANCaktepe’DE

Başka bir trajik olay ise Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. Abdurrahmangazi Mahallesi’nde arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, aniden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları, Yalavaç’ın yerde hareketsiz durduğunu fark edince hemen yardımına koşarak sağlık ekiplerini aradı.

KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekipleri, Yalavaç’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan müdahale sonrasında, Yalavaç’ın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olaylarla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

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