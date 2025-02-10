İstanbul’da Kar Nedeniyle Uçuş İptalleri

UÇUŞLARDA İPTAL ORANLARI ARTIYOR

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın için planlanan uçuşların yüzde 5’i iptal edildi. Ayrıca, Çarşamba günü yapılacak uçuşların da yüzde 10’u iptal durumunda.

METEOROLOJİK AÇIKLAMALAR VE İPTAL GEREKÇESİ

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının sonrasında, 11 Şubat 2025’te uçuşların yüzde 5, 12 Şubat 2025 tarihinde ise yüzde 10 oranında iptal edileceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, İstanbul’daki hava koşullarının seyrine bağlı olarak uçuş güvenliğini artırmak adına atılan adımlar olarak öne çıkıyor.