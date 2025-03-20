İstanbul’da Kar Yağacak mı?

YAĞIŞLARIN DAĞILIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Yağışların, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağış türleri ise şöyle belirleniyor:

🔹 Karla karışık yağmur ve kar: İç kesimlerde ve yüksek bölgelerde yoğun etkili olacak.

🔹 Sağanak yağış: Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek.

ŞİDDETLİ RÜZGAR TEHLİKESİ

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden esmesi beklenirken, şiddetini artırması tahmin ediliyor. Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde 40-70 km/sa hızında kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Akdeniz’de zaman zaman 70-90 km/sa hızında fırtına olabiliyor. Vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması önem taşıyor.

ÇIĞ VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle eğimli yamaçlarda yaşayanların dikkatli olması ve ani sıcaklık değişimlerinin oluşturabileceği heyelan riskine karşı önlem alması gerekiyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Tarımsal faaliyetle uğraşanların, ürünlerini korumak için gerekli tedbirleri alması öneriliyor.

SARI KODLU UYARILAR

Meteoroloji, 33 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Belirtilen şehirler: Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak.

ISINMA BEKLENİYOR

Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıkların, hafta sonuna doğru yükselmesi bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık artışı daha erken hissedilecek. Tahmini ısınma tarihi ise 23-25 Mart arasında sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

ÖNLEMLERİ ALIN

Seyahat edeceklerin yol durumu ve hava şartlarını kontrol etmesi öneriliyor. Tarımla ilgilenenlerin zirai don riskine karşı önlem alması, çığ riski bulunan bölgelerde yaşayanların eğimli arazilerden uzak durması, ayrıca şiddetli rüzgar ve fırtına beklenen bölgelerde çatı ve balkon gibi açık alanlardaki eşyaların sabitlenmesi gerekiyor.

BUGÜN HAVA DURUMU

MARMARA

Bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların özellikle Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bursa: 8°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul: 7°C, çok bulutlu ve yağmurlu.

Kocaeli: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ile Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 3°C, çok bulutlu, hafif kar yağışlı.

Denizli: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

Muğla: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Adana hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Rüzgarın, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Adana: 18°C, çok bulutlu.

Antalya: 17°C, çok bulutlu.

Hatay: 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Mersin: 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğuda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Ankara: 4°C, çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

Eskişehir: 4°C, çok bulutlu ve kar yağışlı.

Konya: 4°C, çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

Nevşehir: 2°C, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bolu: 3°C, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

Düzce: 6°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

Sinop: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Zonguldak: 5°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların, genellikle kar şeklinde olacağı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut.

Amasya: 4°C, çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Artvin: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Samsun: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesim