İstanbul’da Kiralar Yükseldi!

KİRA TERCiHLERİNDE DEĞİŞİM

Eskiden kiralık evler için ana tercih unsuru, çarşıya veya pazara yakınlık iken, son dönemde bu kriterler değişti. Artık üniversite kampüslerine yakın bölgelerde, kiralar diğer semtlere göre yüzde 40’tan fazla artış gösteriyor.

KADIKÖY ZİRVEDE

Kadıköy, İstanbul genelinde en yüksek kira ortalamasına sahip ilçe oldu. Buradaki ortalama 2+1 veya 3+1 dairenin fiyatı 56 bin lirayı buluyor. Sarıyer 54 bin, Beşiktaş ve Zeytinburnu ise 51 bin lira ile Kadıköy’ü izliyor. Anadolu Yakası’nın popüler ilçesi Kadıköy’de, kira artış oranı sadece yüzde 7,83 olsa da fiyatların yüksekliği dikkat çekiyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN EN YÜKSEK ARTIŞ

Mayıs-Eylül döneminde kira artışında birinci sırayı Zeytinburnu aldı. Bu ilçede kira artış oranı yüzde 20’yi buldu. Ulaşım kolaylığı ve üniversitelere yakınlık, buradaki kiraların ortalama 50 bin liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

Ekol TV’nin haberine göre, İstanbul’da en düşük kira ortalaması 16 bin lirayla Esenyurt’ta kaydedildi. Esenyurt’u, Arnavutköy ve Çatalca takip ediyor.