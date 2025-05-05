İstanbul’da Korkunç Cinayet İşlendi

İSTANBUL’DA CİNAYET OLAYI

İstanbul’da dehşet verici bir cinayet gerçekleşti. Olay, Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi’nde sabah saat 06.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işine gitmekte olan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi.

CİNAYET ANI VE GELİŞMELER

Kadının bağırması ve direnç göstermesi üzerine Rüstem Elibol, yanında bulunan silahı çekerek Bahar Aksu’ya art arda 5-6 el ateş etti. Bahar Aksu olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı, yakalanarak gözaltına alındı.